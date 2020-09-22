22.09.2020 (07:55)

Слушатели Академии Генштаба посетили музей «Дорога памяти» и главный храм Вооруженных Сил

Командование Военной академии Генерального штаба организовало экскурсию для слушателей факультета национальной безопасности и обороны государства в музейный комплекс «Дорога памяти» и главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

Около двухсот офицеров и генералов с семьями прошли 1418 шагов музейной экспозиции, созданной в виде хронологической ленты по соответствующему количеству дней и ночей Великой Отечественной войны. Ранее многие из них передали в галерею «Дороги памяти» письма и фотографии своих близких – свидетельства военной эпохи.

Экскурсия стала частью программы духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания слушателей академии, в рамках которой на протяжении учебного года проводятся посещения памятников истории и культуры, театров, музеев и выставок Москвы и Подмосковья.

Справочно: Факультет национальной безопасности и обороны государства, который носит имя Маршала Советского Союза Александра Василевского, является основным учебным подразделением Академии Генерального штаба. Готовит специалистов в области обеспечения национальной безопасности и обороны государства для органов военного управления оперативного, оперативно-стратегического и стратегического уровня Вооруженных Сил Российской Федерации.



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