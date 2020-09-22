22.09.2020 (07:46)
Землетрясение, произошедшее в Иркутской области, не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов
Землетрясение в Иркутской области не повлияло на боевую готовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов Центрального военного округа в регионе.
Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено.
Землетрясение произошло в ночь с 21 на 22 сентября. Эпицентр располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска (население около 586 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 2 км.
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