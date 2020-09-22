Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.09.2020 (07:46)

Землетрясение, произошедшее в Иркутской области, не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов

Землетрясение в Иркутской области не повлияло на боевую готовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов Центрального военного округа в регионе.

Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено.

Землетрясение произошло в ночь с 21 на 22 сентября. Эпицентр располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска (население около 586 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 2 км.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Первые полеты на новых вертолетах Ми-8МТВ5 выполнили летчики Объединенной российской военной базы Кант в Киргизии
Артиллеристы 2-й армии отработали стрельбу на максимальные дальности на учении под Оренбургом
Экипажи Ми-24 и Ми-8АМТШ в Сибири выполнили учебно-тренировочные полеты в ночное время
Зенитчики общевойсковой армии ЦВО, дислоцированной в Оренбургской области, освоили ПЗРК «Верба» в учебном центре под Краснодаром

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false