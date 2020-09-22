22.09.2020 (07:25)

Первые полеты на новых вертолетах Ми-8МТВ5 выполнили летчики Объединенной российской военной базы Кант в Киргизии

Летчики Объединенной российской военной базы (ОРВБ) Кант выполнили первые полеты на вертолетах Ми-8МТВ5-1 и приступили к летной эксплуатаци новой техники, поступившей на вооружение военной базы в Республике Киргизия.

Российские летчики в ходе первых полетов на новых Ми-8МТВ5-1 приступили к освоению бортовых систем и авиационного оборудования вертолетов, поступивших на вооружение военной базы в июле. Экипажи провели воздушную разведку районов посадки, выполнили задачи по аэронавигации и маневрированию в высокогорье в условиях разряженного воздуха на высоте около 3000 метров.

Следующим этапом освоения новых вертолетов станет выполнение полетов с применением авиационных средств поражения днем и ночью с использованием очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1.

На вооружение ОРВБ Кант в Киргизии поступило два вертолета Ми-8МТВ5-1, которые заменили более устаревшие модели. Летчики вертолетного звена прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации в Тверской области.

Справочно: Объединенная российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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