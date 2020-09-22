22.09.2020 (05:42)

Во Владивостоке стартовал этап Всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2020» среди студенческих команд

Сегодня во Владивостоке, на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского состоялось торжественное открытие второго этапа третьих Всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2020» среди студенческих команд.

Организаторами турнира, который пройдёт с 22 по 25 сентября в рамках конференции «Перспективы развития роботизированных комплексов (систем) морского базирования», является Фонд перспективных исследований, при поддержке Министерства обороны России, коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, МЧС России, Дальневосточного федерального университета и Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского.

В соревнованиях принимают участие 8 команд из различных регионов России. Военно-Морской Флот представлен командой Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова.

Победители будут определяться в двух категориях - телеуправляемые необитаемые подводные аппараты и автономные необитаемые подводные аппараты.

С приветственным словом к участникам соревнований обратились ректор МГУ имени Г.И. Невельского Денис Буров и ректор Дальневосточного федерального университета Анисимов Никита Юрьевич. От имени командования Тихоокеанского флота гостей поприветствовал начальник технического управления Тихоокеанского флота капитан 1 ранга Владимир Астахов.

Право поднять Государственный Флаг России и флаг турнира на открытии «Аквароботеха» по традиции было предоставлено капитанам команд, которые заняли лидирующие позиции на соревнованиях в прошлом году.

Судейскую коллегию соревнований возглавляет Начальник отдела Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны Российской Федерации капитан 1 ранга Павел Дробин.

Сегодня прошла официальная жеребьевка очередности выступления команд, калибровка, взвешивание и замер габаритов заявленных образцов техники.

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