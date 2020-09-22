22.09.2020 (05:32)

В Амурской области специалисты РХБЗ ликвидировали последствия условной техногенной аварии

В Амурской области специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа провели учение по ликвидации условной утечки опасных химических веществ.

По легенде учения в результате техногенной аварии на производстве произошла утечка опасных химикатов. Для быстрой ликвидации последствий аварии был задействован сводный отряд специалистов войск РХБЗ.

Специалисты подразделений оперативно прибыли на место и провели работы по устранению разлива химически опасных веществ. Для работ были задействованы современные станции АРС-14КМ поступившие в часть несколько месяцев назад. С помощью данных машин условно зараженная площадь была покрыта специальной изолирующей и нейтрализующей опасные реактивы смесью. Контроль обстановки в зоне осуществляли специалисты химической лаборатории части.

Учение проводилось в ходе комплексных тренировок, в которых были задействованы различные подразделения, в том числе военной полиции, которые организовали оцепление и комендантскую службу вблизи зоны условного заражения. В учении задействовано более 500 военнослужащих и около 80 единиц специальной техники.

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