22.09.2020 (05:31)
Профессионализм молодых офицеров ВВО проверен в полевых условиях
В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, завершились учебно-методические сборы с молодыми офицерами, прибывшими в соединения и воинские части после окончания военных вузов Минобороны России.
В ходе сборов, которые прошли в полевых условиях, военнослужащие были оценены по профессионально-должностной подготовке, а также прошли психологическое тестирование.
С офицерами были проведены практические занятия по организации повседневной жизнедеятельности подразделений, методике обучения и воспитания подчиненных, а также по изучению передового опыта подготовки и проведения различных мероприятий боевой подготовки.
Особое внимание уделялось проверке профессиональных качеств офицера по специальности. Так, офицеры разведывательных подразделений продемонстрировали свои навыки в ходе преодоления самых сложных элементов полосы препятствий.
Сборы завершились сдачей офицерами нормативов по физической подготовке и выполнением зачетных стрельб из боевых машин пехоты, танков и стрелкового оружия, упражнений по вождению автомобильной и боевой техники днем и ночью.
В мероприятии было задействовано более 200 лейтенантов, которые назначены на первичные офицерские должности.