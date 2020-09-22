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22.09.2020 (05:31)

Профессионализм молодых офицеров ВВО проверен в полевых условиях

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, завершились учебно-методические сборы с молодыми офицерами, прибывшими в соединения и воинские части после окончания военных вузов Минобороны России.

В ходе сборов, которые прошли в полевых условиях, военнослужащие были оценены по профессионально-должностной подготовке, а также прошли психологическое тестирование.

С офицерами были проведены практические занятия по организации повседневной жизнедеятельности подразделений, методике обучения и воспитания подчиненных, а также по изучению передового опыта подготовки и проведения различных мероприятий боевой подготовки.

Особое внимание уделялось проверке профессиональных качеств офицера по специальности. Так, офицеры разведывательных подразделений продемонстрировали свои навыки в ходе преодоления самых сложных элементов полосы препятствий.

 Сборы завершились сдачей офицерами нормативов по физической подготовке и выполнением зачетных стрельб из боевых машин пехоты, танков и стрелкового оружия, упражнений по вождению автомобильной и боевой техники днем и ночью.

В мероприятии было задействовано более 200 лейтенантов, которые назначены на первичные офицерские должности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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