22.09.2020 (05:22)

В Забайкалье завершился масштабный лагерный сбор ракетных войск и артиллерии ВВО

С военнослужащими ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, завершился масштабный лагерный сбор.

В ходе проведения сбора были проведены занятия по тактической, специальной и технической подготовке, тренировки и контрольные занятия по стрельбе и управлению огнем. Подразделения артиллерии и ракетных войск ВВО выполнили около 10 огневых задач по поражению объектов условного противника на удалении от 5 до 20 км, как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций с применением различных боеприпасов. Около 50% занятий было проведено в ночное время.

В течение месяца более 700 артиллеристов и ракетчиков оттачивали свое профессиональное мастерство и совершенствовали боевое слаживание подразделений.

Всего в сборе было задействовано более 250 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», 152-мм гаубицы «МСТА-Б».

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