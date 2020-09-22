22.09.2020 (05:20)

Огнеметные подразделения ВВО приступили к практическим тренировкам в Забайкалье

Огнеметные подразделения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Забайкальском крае, приступили к проведению практических тренировок в рамках занятий по боевой подготовке.

Огнеметчики отработают задачи развёртывания и занятия огневых позиций, а также их инженерного оборудования и маскировки.

Помимо этого, с военнослужащими будут проведены мероприятия подготовки к выполнению стрельб из модернизированных реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности «Шмель-М».

Всего к практическим тренировкам привлечено более 250 военнослужащих и задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники, в том числе тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», термодымовая аппаратура ТДА-3.

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