22.09.2020 (05:20)
Огнеметные подразделения ВВО приступили к практическим тренировкам в Забайкалье
Огнеметные подразделения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Забайкальском крае, приступили к проведению практических тренировок в рамках занятий по боевой подготовке.
Огнеметчики отработают задачи развёртывания и занятия огневых позиций, а также их инженерного оборудования и маскировки.
Помимо этого, с военнослужащими будут проведены мероприятия подготовки к выполнению стрельб из модернизированных реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности «Шмель-М».
Всего к практическим тренировкам привлечено более 250 военнослужащих и задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники, в том числе тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», термодымовая аппаратура ТДА-3.
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