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22.09.2020 (05:11)

Около 100 снайперов Амурского объединения ВВО прошли специальный курс контрснайперской борьбы

На полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии состоялись специальные занятия со снайперскими подразделениями Восточного военного округа по ведению контрснайперской борьбы.

В течение недели около 50 снайперских пар прошли обучение особенностям противоборства со снайперами условного противника. Военнослужащие провели стрельбы на максимальные дистанции по малоразмерным целям.

Занятия включали в себя множество вопросов, требующих выдержки, внимания и мгновенной реакции. В ходе тренировок были отработаны вопросы применения ложных позиций, воинской смекалки и тактические приемы для введения условного противника в заблуждение. Рассмотрены методики снайперов применяемые, как в современных войнах, так и тактика действий легендарных советских снайперов в годы Великой Отечественной войны.

Кроме штатных винтовок СВД, снайперы освоили применение днем и ночью крупнокалиберных снайперских комплексов АСВК, которые позволяют вести стрельбу на расстоянии около 1,5 километров.

В заключительные дни снайперы провели «дуэли», в ходе которых необходимо было первым обнаружить оппонента. После ухода обнаруженного снайпера, военнослужащим был дан один патрон для поражения установленной специальной мишени на месте обнаружения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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