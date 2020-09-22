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22.09.2020 (03:52)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают вождение автомобильной техники в сложных условиях местности

С водителями мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, проведено занятие по вождению автомобильной техники в сложных условиях местности.

На теоретической части занятия военнослужащие прослушали лекцию об особенностях движения по песку, полевым, лесным, глинистым и другим дорогам, имеющим глубокую колею, а также преодоление оврагов и болот в условиях ограниченной видимости. Кроме того, водителями были сданы зачеты по знанию материальной части автомобиля «Урал» 4320.

В ходе практической тренировки военные водителя отработали навыки по использованию средств повышения проходимости, самовытаскивании, вытаскивании застрявших машин, а также выборе наиболее выгодного направления движения по пересечённой местности в сложных погодных условиях.

После практического вождения с обучаемыми была проведена работа над основными ошибками, такими как наезд на препятствия (пни, камни, деревья), неправильно выбранная передача, соответствующая дорожным условиям, отклонение от заданного маршрута и неумелое использование средств повышения проходимости и самовытаскивания.

Занятия проводились на специально подготовленных автодромах «Успеновского» полигона, к ним были привлечены водители мотострелкового соединения ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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