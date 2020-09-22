Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.09.2020 (03:47)

Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО не допустили затопления села Ленинское ЕАО во время паводка

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) смогли удержать паводковые воды реки Амур и не допустить затопления села Ленинское Еврейской автономной области (ЕАО).

В ходе противопаводковых мероприятий в селе Ленинское ЕАО силами военнослужащих при активном взаимодействии с сельской администрацией и отрядами МЧС, построили около 4 километров защитных гидротехнических сооружений в районе села Ленинское. Для выполнения этих работ более 700 военнослужащих соединения уложили более 140 тысяч мешков с песком и глиной на пути паводковых вод.

Военнослужащие, участники ликвидации последствий затопления, оказывают активную помощь местному населению. В свою очередь жители села, всячески стараются выразить слова благодарности военнослужащим за спасение их домов.

Особую признательность от лица администрации села Ленинское получили инженеры мотострелкового соединения. Благодаря их технически грамотному решению в построении водоотражающих сооружений на пути паводковых вод, удалось сохранить незатопленным само село Ленинское, а также сохранить движение техники по дороге к этому селу для выполнения спасательных работ.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Ритуал вручения Боевого знамени армии ВВС и ПВО Восточного военного округа состоялся на площади Славы в Хабаровске
Саперные подразделения Амурского объединения ВВО прошли месячный курс подготовки по изучению опыта минных войн современности
Специалисты войск связи ВВО в Забайкалье осваивают применение БЛА в качестве ретранслятора
Военнослужащие подразделения БПЛА ВВО навели огонь артиллерии на дальности более 15 км

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false