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22.09.2020 (02:51)

На Камчатке завершен северный завоз на отдаленные посты и маяки ТОФ

На Тихоокеанском флоте полностью выполнен план северного экспедиционного завоза материальных средств на отдаленные подразделения, посты и маяки Войск и сил на Северо-востоке России.

Доставка грузов и материальных средств для обеспечения жизнедеятельности отдалённых подразделений ТОФ, была начата еще в июне. Она проведена с привлечением судов Тихоокеанского флота и судов сторонних организаций по государственным контрактам.

За этот период в 30 отдаленных подразделений, дислоцированных на побережьях Охотского и Берингова морей, в том числе на острове Врангеля и мысе Шмидта, завезено более 4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов и около 19,5 тыс. тонн котельного топлива, а также 150 кубометров дров.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот
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