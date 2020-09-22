22.09.2020 (06:00)

На Черном и Каспийском морях в рамках СКШУ «Кавказ-2020» проведено учение минно-тральных сил

В рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» минно-тральные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии успешно осуществили противоминное обеспечение развёртывания сил и группировок в морских районах.

Минно-тральные силы выполнили проводку за тралами боевых кораблей и судов обеспечения, а также боевое упражнение по постановке и тралению морских мин.

За истекшие сутки экипажи минно-тральных кораблей отработали учебное гранатометание и передачу сигналов светотехническими средствами связи. В настоящее время они продолжают выполнять контрольно-разведывательный поиск мин в районах рассредоточения сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.



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