22.09.2020 (05:32)

Подразделения РЭБ и связи ЮВО обеспечили управление войсками на СКШУ «Кавказ-2020» под Волгоградом

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, обеспечили скрытую систему управления войсками и защиту от беспилотников условного противника в ходе проведения стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

В ходе проведения маневров военнослужащие подразделений связи и радиоэлектронной борьбы развернули подвижные пункты управления и осуществили защиту радиоканалов от массированного воздействия подавления радиочастот РЭБ условного противника, тем самым обеспечив непрерывное управление войсками.

Связисты переместили полевые узлы связи и выполнили маскировку для укрытия станций спутниковой связи, командно-штабных машин, антенн и кабельных линий связи с учётом условий местности.

Применение комплексов «Борисоглебск-2» позволило предотвратить разведку противника, подавив сигналы управления беспилотных летательных аппаратов.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.



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