22.09.2020 (05:04)
Корабли Каспийской флотилии уничтожили условную базу НВФ на острове Чечень
Корабли Каспийской флотилии, в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», уничтожили условную базу НВФ на острове Чечень.
В ходе выполнения учебно-боевой задачи корабельная ударная группа в составе ракетного корабля «Дагестан» и малых ракетных кораблей «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич» артиллерийским огнем из корабельных установок АК-190 нанесла огневое поражение по базе боевиков расположенной на острове.
Корректировка артиллерийского огня осуществлялась корректировочным постом и комплексом БПЛА «Орлан-10» подразделения полка морской пехоты.
Также экипажи кораблей отработали действия по уничтожению подводных диверсионных групп выполнив стрельбы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На учении «Кавказ-2020» группировке сил флотилии предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, отработать взаимодействие с береговыми подразделениями при ведении боевых действий на приморском направлении, практически отработать оборону морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности в акватории Каспийского моря.
Всего к участию в СКШУ «Кавказ-2020» задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 3 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также 10 летательных аппаратов.