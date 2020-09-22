22.09.2020 (05:04)

Корабли Каспийской флотилии уничтожили условную базу НВФ на острове Чечень



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Уничтожение условной базы НВФ на острове Чечень кораблями Каспийской флотилии

Корабли Каспийской флотилии, в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», уничтожили условную базу НВФ на острове Чечень.

В ходе выполнения учебно-боевой задачи корабельная ударная группа в составе ракетного корабля «Дагестан» и малых ракетных кораблей «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич» артиллерийским огнем из корабельных установок АК-190 нанесла огневое поражение по базе боевиков расположенной на острове.

Корректировка артиллерийского огня осуществлялась корректировочным постом и комплексом БПЛА «Орлан-10» подразделения полка морской пехоты.

Также экипажи кораблей отработали действия по уничтожению подводных диверсионных групп выполнив стрельбы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На учении «Кавказ-2020» группировке сил флотилии предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, отработать взаимодействие с береговыми подразделениями при ведении боевых действий на приморском направлении, практически отработать оборону морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности в акватории Каспийского моря.

Всего к участию в СКШУ «Кавказ-2020» задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 3 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также 10 летательных аппаратов.



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