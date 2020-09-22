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22.09.2020 (05:04)

Корабли Каспийской флотилии уничтожили условную базу НВФ на острове Чечень

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Корабли Каспийской флотилии, в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», уничтожили условную базу НВФ на острове Чечень.

В ходе выполнения учебно-боевой задачи корабельная ударная группа в составе ракетного корабля «Дагестан» и малых ракетных кораблей «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич» артиллерийским огнем из корабельных установок АК-190 нанесла огневое поражение по базе боевиков расположенной на острове.

Корректировка артиллерийского огня осуществлялась корректировочным постом и комплексом БПЛА «Орлан-10» подразделения полка морской пехоты.

Также экипажи кораблей отработали действия по уничтожению подводных диверсионных групп выполнив стрельбы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На учении «Кавказ-2020» группировке сил флотилии предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, отработать взаимодействие с береговыми подразделениями при ведении боевых действий на приморском направлении, практически отработать оборону морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности в акватории Каспийского моря.

Всего к участию в СКШУ «Кавказ-2020» задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 3 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также 10 летательных аппаратов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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