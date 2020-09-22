22.09.2020 (04:45)

На полигоне Ашулук подразделения ПВО Южного военного округа успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Успешное отражение массированного ракетно-авиационного удара на полигоне Ашулук

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» авиационные экипажи Воздушно-космических сил выполнили полеты в качестве контрольных целей для проверки дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

В воздух были подняты самолеты Су-25, Су-34, Су-24М, МиГ-31, Ту-22МЗ, Ан-12, Ан-26, Ту-134, вертолеты Ми-8, Ми-35М и другие.

Всего в проверке было задействовано около 50 воздушных судов различных типов, которые имитировали полет экипажей-нарушителей воздушного пространства в зоне ответственности подразделений ПВО ЮВО.

Задачей авиации условного противника было преодоление системы ПВО округа, условно уничтожить радиолокационные станции, позиции зенитных ракетных войск и аэродромы авиации.

Для этих целей экипажи ВКС выполняли полеты на высотах от 50 метров с огибанием рельефа местности до 20 километров и на скоростях от 200 до 2000 километров в час. Летчики действовали как одиночно, так и в составе пар и звеньев в плотных боевых порядках. Большая часть полетов выполнялась с выключенными системами опознавания.

В рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов и отражению массированных ракетно-авиационных ударов подразделениями радиотехнических войск были обнаружены все цели, классифицируемые как самолёты условного противника.

На пунктах наведения авиации офицеры боевого управления отработали наведение экипажей истребителей на воздушные цели.

По самолётам-нарушителям были применены электронные пуски зенитных управляемых ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения

Все воздушные цели уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов С-400 и С-300, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и экипажами истребителей Су-27, Су-30СМ, Су-35, поднятыми на перехват.

Кроме того, истребительные экипажи провели реальные маневренные воздушные бои с самолетами, обозначающими противника.

Авиация ВКС (Су-34, Су-30СМ, МиГ-29) успешно нанесла ракетно-бомбовые удары по аэродромам условного противника и колоннам выдвигающихся диверсионно-разведывательных формирований, все цели уничтожены.

Подразделениями ЗРВ в ходе ведения противовоздушных боев по отражению массированного ракетно-авиационного удара противника успешно уничтожено 23 воздушные цели обозначения высокоскоростными и низколетящими ракетами-мишенями.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.



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