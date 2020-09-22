22.09.2020 (04:33)

Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь приступили к отработке практических действий на полигоне «Капустин Яр»



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Подразделения белорусских вооруженных сил, принимающих участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», приступили к слаживанию и отработке практических действий на полигоне «Капустин Яр».

Военнослужащие танковых и мотострелковых подразделений на российской боевой технике отработали ведение оборонительных и наступательных действий в составе коалиционной группировки войск.

В полевом лагере, в котором проживают представители белорусских вооруженных сил, созданы комфортные условия для проживания, отдыха и занятий спортом военнослужащих.

Ранее личный состав вооруженных сил Республики Беларусь в составе батальонной тактической группы и оперативной группы прибыл в район сосредоточения, где организовал взаимодействие со штабом руководства учением и приступил к подготовке военнослужащих, вооружения и военной техники к выполнению учебно-боевых задач.

Руководитель воинского контингента вооруженных сил Республики Беларусь заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майор Владимир Кулажин отметил, что особенностью СКШУ «Кавказ-2020» является применение в практике действий войск (сил) опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике, и создания коалиционной группировки войск в составе воинских контингентов иностранных государств.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.



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