22.09.2020 (04:02)

Управление войсками ЮВО на СКШУ «Кавказ-2020» обеспечивают подвижные полевые пункты управления

С началом стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» более 50 подвижных полевых пунктов управления в кратчайшие сроки были приведены в боевую готовность и совершили марши в назначенные районы.

Подразделения управления и связи объединений, соединений и воинских частей ЮВО, оснащенные, в том числе, новейшими подвижными комплексами АПЕ-5К, на командных пунктах развернули средства связи, организовали единую систему управления войсками.

Безопасность в ходе перемещения штабов к местам развертывания полевых пунктов управления обеспечили подразделения военной полиции и военной автоинспекции ЮВО. В целях сопровождения автомобильных колонн техники связи было привлечено около 70 экипажей специальных автомобилей ВАИ.

В целях маскировки пунктов управления в местах развертывания выполнены инженерные работы, задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы. Защиту от воздушного нападения условного противника выполняют подразделения ПВО и борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.



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