22.09.2020 (03:02)

Расчеты РХБ защиты ЮВО в ходе тактических боевых розыгрышей СКШУ «Кавказ-2020» скрыли огневые позиции от дронов противника

Специалисты РХБ защиты соединения применили дымовые и аэрозольные завесы, замаскировав оперативно-тактическую и армейскую авиацию двух стран на военном аэродроме Эребуни от средств поражения условного противника.

В районе проведения тактических розыгрышей учения с подразделениями Минобороны Армении специалисты РХБ защиты дымовыми и аэрозольными завесами обеспечили скрытность мотострелковых подразделений на площади около 10 га в течение двух часов.

Кроме того, в ходе учения военнослужащие подразделения РХБ защиты выполнили разведку, преодолели условно зараженную местность, взяли пробы воды и грунта, а также организовали дегазацию и дезактивацию личного состава и военной техники, попавших в зону условного заражения.

Розыгрыш практических боевых действий подразделений ЮВО и Вооруженных сил Армении проводится в период с 21 по 26 сентября т.г. под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна.

Особенностью СКШУ в этом году является его проведение в условиях строгого соблюдения противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Все участники будут находиться под наблюдением медицинских специалистов.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Армении привлечено более 1,5 тыс. человек и задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация двух стран.

СКШУ «Кавказ-2020» пройдет в период с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории ЮВО и станет в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

Для отработки совместных действий на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана, всего – до 1 тыс. иностранных военнослужащих.



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