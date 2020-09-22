22.09.2020 (00:32)
Авиация ВКС проверила действия дежурных сил ПВО Южного военного округа
В рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» авиационные экипажи Воздушно-космических сил выполнили полеты в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил противовоздушной обороны Южного военного округа.
В воздух были подняты более 50 единиц авиационной техники, включая малогабаритные самолеты Ан-2, транспортные самолеты Ан-26, учебно-боевые самолеты Як-130, истребители Су-30см и МиГ-31, вертолеты Ми-8.
Воздушные суда должны были преодолеть зоны дежурства сил ПВО незамеченными для радиолокационных станций радиотехнических войск. Для этих целей экипажи ВКС выполняли полеты, приближаясь к зоне ответственности подразделений ПВО ЮВО с разных направлений, на разных высотах и скоростях. Часть экипажей выполняли полет с выключенными системами опознавания на предельно малых высотах, в плотных строевых порядках и с использованием радиопомех.
Полеты авиации осуществлялись в светлое и темное время суток и фиксировались средствами объективного контроля.
Боевые расчеты радиотехнических войск Южного военного округа отработали обнаружение воздушных целей, их классификацию и выдачу координат полета целей на командный пункт соединений ПВО.
Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.
Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.
Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.