22.09.2020 (00:32)

Авиация ВКС проверила действия дежурных сил ПВО Южного военного округа

В рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» авиационные экипажи Воздушно-космических сил выполнили полеты в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил противовоздушной обороны Южного военного округа.

В воздух были подняты более 50 единиц авиационной техники, включая малогабаритные самолеты Ан-2, транспортные самолеты Ан-26, учебно-боевые самолеты Як-130, истребители Су-30см и МиГ-31, вертолеты Ми-8.

Воздушные суда должны были преодолеть зоны дежурства сил ПВО незамеченными для радиолокационных станций радиотехнических войск. Для этих целей экипажи ВКС выполняли полеты, приближаясь к зоне ответственности подразделений ПВО ЮВО с разных направлений, на разных высотах и скоростях. Часть экипажей выполняли полет с выключенными системами опознавания на предельно малых высотах, в плотных строевых порядках и с использованием радиопомех.

Полеты авиации осуществлялись в светлое и темное время суток и фиксировались средствами объективного контроля.

Боевые расчеты радиотехнических войск Южного военного округа отработали обнаружение воздушных целей, их классификацию и выдачу координат полета целей на командный пункт соединений ПВО.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.



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