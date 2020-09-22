22.09.2020 (01:00)

Расчеты «Панцирь-С» ЮВО перехватили низколетящие и малоскоростные цели

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Южного военного округа в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» отработали перехват низколетящих малоскоростных целей.

Для прикрытия объектов системы противовоздушной обороны ЮВО заступившие на боевое дежурство расчеты радиолокационных станций и ЗРПК «Панцирь-С» обнаружили и условно уничтожили двадцать воздушных целей, выполнявших полет в непосредственной близости от условной воздушной границы и не отвечающие на запросы диспетчерских служб.

Роль воздушного противника обозначали экипажи самолетов Ан-2, выполнявшие полет на высоте ниже 50 метров и на скорости менее 200 километров в час. Часть самолетов летела в плотном строевом порядке на минимальных интервалах и дистанциях, максимально усложняя возможность обнаружения каждой их воздушных целей.

После перехвата целей расчеты ЗРПК «Панцирь-С» отработали совершение марша для смены позиции и маскировку новых позиционных районов. Во время марша были отработаны задачи боевого охранения колонны техники и отражения нападение раведывательно-диверсионных групп условного противника.

Накануне подразделения ПВО Южного военного округа отразили массированный авиационный удар условного противника.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.



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