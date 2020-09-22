22.09.2020 (02:01)

Гранатометчики ЮВО под Волгоградом уничтожили начиненные взрывчаткой автомобили условных боевиков в рамках СКШУ «Кавказ-2020»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Уничтожение начиненных взрывчаткой автомобили условных боевиков в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

Гранатометчики Южного военного округа (ЮВО) в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области сорвали перегруппировку сил условного противника, пытавшихся применяя автомобили, начинённые взрывчаткой и танки провести отвлекающий маневр на фланге подразделений мотострелкового соединения.

Опыт по блокированию наступательных действий условного противника, с применением автомобилей, начиненных взрывчаткой, российские военнослужащие получили при нейтрализации подобных, широко используемых террористами в Сирии при нападении на блокпосты, КПП и другие военные объекты правительственных сил.

По замыслу учения, противник при поддержке танков и автомобилей, начиненных взрывчаткой, перешел в наступление с целью провести перегруппировку и занять выгодные позиции, а также ворваться в небольшой населенный пункт для захвата заложников.

Расчеты 30-мм автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» развернулись на позициях, открыли огонь на расстояния до 1,4 тыс. м и отсекли живую силу от бронетехники, тем самым сорвав наступление противника. После этого к уничтожению условного противника приступили мотострелки, вооруженные гранатометами РПГ-7В. Контроль поражения целей вели расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.



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