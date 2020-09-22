22.09.2020 (02:31)

Разведывательные подразделения ЮВО и ВДВ в ходе СКШУ «Кавказ-2020» уничтожили условных диверсантов под Волгоградом



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Уничтожение условных диверсантов под Волгоградом в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Разведывательные подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) и десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020», на полигоне Прудбой в Волгоградской области, отработали тактику рейдовых действий по поиску и уничтожению условных диверсионных групп незаконных вооруженных формирований.

По замыслу учения условные диверсанты были обнаружены с помощью современных средств разведки и беспилотных летательных аппаратов (БЛА). После получения информации в район обнаружения были направлены разведывательные подразделения ЮВО и ВДВ, а также для поддержки действий подразделения мотострелкового соединения на боевых машинах пехоты БМП-3 и танков Т-90А. В ходе выполнения комплекса задач военнослужащие ЮВО и ВДВ отработали тактику преследования, окружения и уничтожения условного противника.

На этапе проведения боевой стрельбы из стрелкового оружия и штатного вооружения БМП-3 и Т-90А условные диверсанты, находящиеся на позиции, были уничтожены кинжальным огнем.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.



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