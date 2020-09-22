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22.09.2020 (03:03)

Российские военнослужащие Воздушно-десантных войск совместно с белорусскими коллегами в рамках активной фазы совместного тактического учения «Славянское братство-2020» отработали захват гидротехнического узла

Военнослужащие Псковского соединения Воздушно-десантных войск совместно с белорусскими коллегами отработали захват гидротехнического узла вблизи города Брест Республики Беларусь в рамках проведения совместного тактического учения «Славянское братство – 2020».

Выполнение тактической задачи началось осуществлением ударов армейской авиации с целью нанесения поражения условному противнику. Далее военнослужащие двух стран провели десантирование на воду с использованием водолазного снаряжения, с последующим освобождением гидротехнического узла силами ротной тактической группы при авиационной поддержке.

В ходе розыгрыша тактического эпизода российские военнослужащие Воздушно-десантных войск и белорусские десантники отрабатывали вопросы взаимодействия и управления.

С 14 сентября 2020 г. на полигонах «Брестский» и «Гожский» на территории Республики Беларусь проводится совместное белорусско-российское учение «Славянское братство-2020».

В ходе учения десантники двух стран отрабатывают вопросы выполнения контртеррористических задач в составе многонациональной тактической группы.

Всего в учении с российской стороны во втором этапе российско-белорусского учения «Славянское братство-2020» примут участие более 900 чел. и около 100 ед. ВВСТ.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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