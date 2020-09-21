21.09.2020 (20:56)

В соответствии с приказом Министра обороны РФ медалями «Памяти героев Отечества» награждены 13 отличившихся специалистов предприятия АО «Гознак»

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков вручил награды за изготовление памятной продукции для нужд Министерства обороны РФ.

В соответствии с приказом Министра обороны РФ медалями «Памяти героев Отечества» награждены 13 специалистов предприятия АО «Гознак», отличившихся при производстве памятных монет, медалей и медальонов с изображением Главного храма Вооруженных Сил РФ и музейного комплекса «Дорога памяти».

«В Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Великой Победы открыты Главный храм Вооруженных Сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти», посвящённые подвигам русского народа во всех войнах. Свой вклад в общее дело внесли и сотрудники «Гознака». Благодаря их высокому уровню профессионализма, большой дизайнерской работе, ответственности и добросовестности музейно-храмовый комплекс теперь запечатлен в памятных монетах, медалях и медальонах», – сказал замминистра в своем выступлении.

Он также поблагодарил предприятие за конструктивные взаимоотношения с Минобороны России.

Справочно: Медаль «Памяти героев Отечества» была учреждена в 2015 году. Она вручается за высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов историко-патриотической направленности. Награждение медалью производится приказом Министра обороны Российской Федерации.



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