21.09.2020 (20:38)

В ходе совместного тактического учения «Славянское братство – 2020» десантники двух стран осуществили форсирование водной преграды с ходу



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Форсирование водной преграды с ходу в ходе совместного тактического учения «Славянское братство – 2020»

Военнослужащие двух стран без предварительной подготовки выдвинулись двумя колоннами к обрезу воду и сходу форсировали водную преграду при непосредственной поддержке армейской авиации.

Российские десантники впервые выполняют задачи на незнакомой местности на боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка», до этого данная военная техника в Республике Беларусь не использовалась. Белорусские десантники форсировали реку на бронетранспортерах БТР-80. Всего в форсировании водной преграды участвовало более 40 единиц бронетанковой техники с российской стороны и 30 единиц с белорусской стороны.

Справочно: С 14 сентября 2020 г. на полигонах «Брестский» и «Гожский» на территории Республики Беларусь проводится совместное белорусско-российское учение «Славянское братство-2020».

В ходе учения десантники двух стран отрабатывают вопросы выполнения контртеррористических задач в составе многонациональной тактической группы.

Всего в учении с российской стороны во втором этапе российско-белорусского учения «Славянское братство-2020» примут участие более 900 чел. и около 100 ед. ВВСТ.

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