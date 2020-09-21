Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.09.2020 (20:38)

В ходе совместного тактического учения «Славянское братство – 2020» десантники двух стран осуществили форсирование водной преграды с ходу

Фото Видео

Военнослужащие двух стран без предварительной подготовки выдвинулись двумя колоннами к обрезу воду и сходу форсировали водную преграду при непосредственной поддержке армейской авиации.

Российские десантники впервые выполняют задачи на незнакомой местности на боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка», до этого данная военная техника в Республике Беларусь не использовалась. Белорусские десантники форсировали реку на бронетранспортерах БТР-80. Всего в форсировании водной преграды участвовало более 40 единиц бронетанковой техники с российской стороны и 30 единиц с белорусской стороны.

Справочно: С 14 сентября 2020 г. на полигонах «Брестский» и «Гожский» на территории Республики Беларусь проводится совместное белорусско-российское учение «Славянское братство-2020».

В ходе учения десантники двух стран отрабатывают вопросы выполнения контртеррористических задач в составе многонациональной тактической группы.

Всего в учении с российской стороны во втором этапе российско-белорусского учения «Славянское братство-2020» примут участие более 900 чел. и около 100 ед. ВВСТ.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Новости по теме:
Псковские десантники - участники тактического учения «Славянское братство – 2020» посетили Брестскую крепость – герой
Артисты Ансамбля песни и пляски ВДВ РФ дали концерт для участников совместного белорусско-российского тактического учения “Славянское братство - 2020”
Новороссийский гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий полк отметил 72-ю годовщину своего образования
Памятная церемония передачи останков красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны состоялась в городе-герое Туле

Метки:
Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false