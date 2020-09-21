21.09.2020 (20:12)

В немецком городе Клаусталь-Целлерфельд открыта памятная доска советским военнопленным и работникам принудительного труда, погибшим в годы Второй мировой войны

В мероприятии приняли участие руководитель Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ О.И. Титкова, Бургомистр города Клаусталь-Целлерфельд госпожа Швайгель, представитель Народного союза Германии господин Бендик, представители местных органов власти, а также учащиеся школы города Клаусталь-Целлерфельд, разработавшие в рамках проекта текст памятной доски.

На кладбище, именуемом «Русским кладбищем», покоятся останки 146 граждан СССР, преимущественно работников принудительного труда. Многие из захороненных погибли в результате проводимых опасных работ на заводе боеприпасов Верк Танне и авианалета 7 октября 1944 г.

Узники концлагеря были расстреляны в месте под названием Хиршлер Бринкс. Они были участниками «марша смерти» 4 апреля 1945 г., организованного в концлагере Бад Гандерсхайм, в ходе которого узники были вынуждены переправляться через горы Гарц в Вернигероде.

Изначально на кладбище, заложенном в 1942 г., находились 66 одиночных и две братские могилы. Кладбище приобрело свой нынешний вид после того, как в 1953 году здесь были погребены останки 6 неизвестных советских военнопленных из н.п. Рифенсбек-Камшлакен (Остероде) и в 1963 году останки еще 17 советских военнопленных из н.п. Гаденштедт (близ Пайне).



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