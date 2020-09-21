21.09.2020 (19:37)

Германия проведет инспекцию района на территории Российской Федерации

По информации начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 21 по 25 сентября 2020 г. Германия проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию.

Определенный Германией указанный район расположен в Волгоградской и Астраханской областях и охватывает площадь около 8500 квадратных километров.

Подобные инспекции проводятся с целью определения масштабы осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).

В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности, включая информацию о проводимом в этот период в указанном районе учении «Кавказ-2020».



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице