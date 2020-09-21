21.09.2020 (20:00)

Подразделения МТО общевойскового соединения ЮВО обеспечили своевременным питанием участников учений на полигоне «Прудбой»

Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) общевойскового соединения Южного военного округа (ЮВО) своевременно обеспечили горячей пищей военнослужащих, выполняющих задачи в полевых условиях на полигоне «Прудбой» Волгоградской области в рамках проведения стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

Специалисты МТО своевременно развернули полевые кухни, выполнив все действия согласно нормативам и неукоснительно соблюдая санитарно-эпидемиологических требования. В условиях максимально приближенных к боевым, повара проявили кулинарное мастерство в приготовлении большого разнообразия горячих блюд на завтрак, обед и ужин, салатов и холодных закусок.

В ходе учения приготовление пищи производилось на ходу и со сменой позиций полевого лагеря. Каждый приём пищи организовывался на новом месте. Выпечка хлеба осуществляется в отдалении от полевого лагеря с обеспечением его доставки на боевые позиции подразделений.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице