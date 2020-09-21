21.09.2020 (19:10)

На Кубани в рамках СКШУ «Кавказ-2020» инженеры ЮВО восстановили мосты через горные реки, разрушенные условным противником

Инженерные подразделения Южного военного округа на Кубани для совершения марша горными подразделениями восстановили более 10 мостов через горные реки, разрушенных условным противником.

Учебно-боевые задачи военные инженеры ЮВО отработали в едином замысле совместного учения соединений 49-й общевойсковой армии ЮВО в горных районах Кубани.

По замыслу учения условный противник разрушил коммуникации населенных пунктов, расположенных в отдаленных горных районах. Используя тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2 подразделения инженерных войск восстановили переправы через горные реки, обеспечив дорожное движение между населенными пунктами.

Прикрытие действий инженерных подразделений от диверсионных групп условного противника обеспечили разведгруппы соединения ЮВО и звено ударных вертолетов армейской авиации Ми-28Н 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

В рамках учения отрабатывается полный перечень тактических действий и маневров – в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.



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