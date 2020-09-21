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21.09.2020 (19:00)

Артиллеристы 2-й армии отработали стрельбу на максимальные дальности на учении под Оренбургом

Военнослужащие артиллерийских подразделений 2-й общевойсковой армии отработали стрельбу на максимальные дальности из вооружения самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» в ходе учения в Оренбургской области.

В ходе практических действий артиллеристы отработали вопросы по обнаружению, классификации целей с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», а также поражение огневых точек условного противника на дальностях до 24 километров. Особое внимание при стрельбе уделялось определению точного расположения артиллерийских батарей на местности, наведению орудий, как с помощью автоматизированных систем, так и ручным способом, а также введению необходимых поправок при корректировании огня, таких как скорость ветра и атмосферное давление.

В практических действиях приняли участие более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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