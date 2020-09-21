21.09.2020 (18:53)
В Санкт-Петербурге пункт отбора на военную службу по контракту участвует в IX Молодежном карьерном форуме
В Санкт-Петербурге специалисты пункта отбора на военную службу по контракту примут участие в стартовавшем IX Молодежном карьерном форуме, который завершится 26 сентября.
Инструкторы пункта отбора расскажут всем желающим о возможностях прохождения военной службы по контракту в соединениях и воинских частях Западного военного округа, дислоцированных в 26 субъектах страны. Потенциальным кандидатам расскажут о вакантных должностях, возможностях переобучения, социальных гарантиях и требованиях к военнослужащим. Заинтересовавшиеся смогут заполнить первичные документы, узнать о прохождении медкомиссии, экзамене по физической подготовке.
В рамках форума проводятся мастер-классы, презентации, деловые игры, лекции и кейс-чемпионаты от топ-менеджеров и HR-специалистов крупнейших компаний, профориентационное тестирование и психологические консультации.