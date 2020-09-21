21.09.2020 (18:46)

В Нижегородской области стартовало батальонно-тактическое учение с мотострелковыми и танковыми подразделениями ЗВО

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» стартовало батальонно-тактическое учение с танковыми и мотострелковыми подразделениями Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

Учения носят двухсторонний характер и направленны на повышения слаженности подразделений в ходе атаки и обороны. В учениях принимают участие танки Т-80У, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и многоцелевые транспортеры МТЛБ.

Учения будут длиться неделю и за это время военнослужащие отработают более 30 вводных сценариев по отражению наступлений условного противника, уничтожению укрепрайонов с различными фортификационными сооружениями.

Всего в батальонно-тактическом учении примет участие около 800 военнослужащих свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

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