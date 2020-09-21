21.09.2020 (18:42)

Военнослужащие учебного центра ЗВО открыли парк «Патриот» во Владимирской области

В Коврове военнослужащие учебного центра Западного военного округа открыли экспозицию вооружения и военной техники «Патриот», посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В экспозицию вошли как современные, так и исторические образцы вооружения, например, времён Великой Отечественной войны. Военнослужащими был проведён комплекс работ по восстановлению танков Т-34, ИС-3, Т-80Б, Т-72А боевых машин пехоты БМП-1П, БМП-2, БМП-3, а также специальной техники: БРМ-1К, БРДМ-2, БТР-50ПУМ, БРЭМ-Ч и др. Каждый образец снабжён пояснительной табличкой с тактико-техническими характеристиками и краткой историей.

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