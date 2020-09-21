21.09.2020 (17:00)

Около 50 комплексов с БпЛА будет задействовано в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Для обеспечения практических действий группировки войск, задействованной в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020», применяются около 50 комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) «Тахион», «Застава», «Орлан-10», «Форпост» подразделений Южного военного округа (ЮВО).

Они будут обеспечивать объективный контроль за действиями войск (сил) и передавать данные на пункты управления группировок войск. Контроль с воздуха позволит получать объективные данные о практических действиях войск, контролировать время выхода техники в назначенные районы, следить за развертыванием и выполнением учебно-боевых задач в режиме реального времени.

Расчеты БпЛА обеспечат ведение разведки, ретрансляции связи, оценки радиационной, химической и биологической обстановки в условиях современного общевойскового боя.

В ходе СКШУ «Кавказ-2020» артиллеристы ЮВО на этапах с боевой стрельбой будут оперативно использовать информацию, полученную с БпЛА. С их помощью они будут вести разведку и определять координаты целей с последующей передачей данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений, а также контролировать результаты поражения целей.

Применение БпЛА позволяет специалистам визуально наблюдать результаты артобстрела и корректировать огонь.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах ЮВО, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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