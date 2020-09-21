21.09.2020 (17:40)

На Соборной площади Главного храма ВС РФ дан старт фестивалю «Моторы войны»

С территории музейного комплекса «Дорога памяти» стартовал фестиваль «Моторы Войны». Смотр посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Это необычный военно-патриотический слет, не имеющий аналогов в мире. В нем участвуют военно-исторические клубы, частные коллекционеры техники, ряд военно-патриотических музеев и объединений.

Организаторы мероприятия собрали в одном месте около 40 действующих единиц техники первой половины XX века. Среди них: бронеавтомобили, мотоциклы, автомобили производства СССР, США, Англии, Канады, Франции, Германии, Италии. Технику предоставили музей «Моторы войны», музей старинной техники «Военный ангар», Музей внедорожных машин (г. Самара), Союз ВПК «Дивизион», «Мотомир» и многие другие. Особый колорит добавили участники, одетые в военную форму, соответствующую времени и стране участнице Второй мировой войны.

Участники фестиваля «Моторы Войны» совершили круг почета вокруг Главного храма Вооруженных Сил России. Соревнования по технике вождения и ориентированию продолжились в парке «Патриот».

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