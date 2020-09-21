21.09.2020 (17:35)

В Уссурийске на территории суворовского училища завершено строительство храма

Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского для Уссурийского суворовского возвели зодчие Военно-строительного комплекса. По сравнению с другими зданиями училища он резко выделяется и своей архитектурой, и высотой (более 15 метров) и предназначением.

Место для строительства выбрали не случайно – в начале прошлого века здесь уже стояла каменная церковь в честь Александра Невского.

Новый храм срублен из Сибирской лиственницы и кедра. Строганное бревно подверглось ручной обработке, точно также как это делали наши предки. Дерево сохранило неповторимый эстетичный вид благодаря конусообразной геометрической форме и едва заметной граненой поверхности – следов режущих инструментов. Это долгий, кропотливый труд, но именно такие бревна обладают особой прочностью. Строения из них надёжны и выглядят особо грациозно, передавая дух старины.

«Изучили энциклопедии, много технической информации, общались с теми старожилами, которые помнят старые технологии. За два месяца полностью храм построили. Так строили в старорусские времена, и сам сруб собран без единого гвоздя. Сделали благое дело, хотя никогда мы храмы такие не возводили, но мы постигли эту древнюю технологию зодчества и сделали. Светлая радость, что у курсантов будет теперь духовное учение и наставление», - сказал представитель Военно-строительного комплекса Минобороны России Евгений Гуров.

Иконостас из меди с геральдикой и звонница с семью колоколами, их отлили в Воронеже. Храм установлен на земле культурного наследия – ансамбля Никольск-Уссурийской крепости и казарменного городка 2-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.

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