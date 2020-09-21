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21.09.2020 (17:33)

Экипаж морского тральщика «Александр Обухов» провел совместное учение с кораблями и судами Балтийского флота

Экипаж корабля противоминной обороны «Александр Обухов» отработал в морских полигонах совместные задачи с кораблями Балтийского флота, а также обезвредил мины, поставленные условным противником.

В соответствии с планом боевой подготовки в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, экипаж корабля противоминной обороны выполнил задачи по постановке контактных и неконтактных тралов и форсированию минного заграждения совместно с базовым тральщиком «Павел Хенов».

В ходе ведения поиска и траления мин в заданном квадрате экипажами тральщиков были обнаружены и уничтожены учебные якорные и донные мины.

После выполнения задач по тралению экипаж «Александра Обухова» оказал помощь условно терпящему бедствие гидрографическому судну «Андромеда». Затем совместно с рабочим буксиром РБ-346 были отработаны действия по буксировке. В завершение учения экипаж тральщика провел тренировку по передаче сухих и жидких грузов от танкера на ходу и в дрейфе.

Справочно:

«Александр Обухов» - уникальный тральщик, с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Эта технология в российском военном кораблестроении применена впервые. Применение стеклопластика позволило снизить массу конструкции, сохранить её прочностные характеристики и увеличить срок службы.

«Александр Обухов» - первый корабль противоминной обороны нового поколения. На заводе продолжается строительство серийных кораблей данного проекта.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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