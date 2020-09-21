21.09.2020 (17:28)

Экипажи Ми-24 и Ми-8АМТШ в Сибири выполнили учебно-тренировочные полеты в ночное время

Летчики авиационного полка Центрального военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8АМТШ в тёмное время суток в Новосибирской области.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили поиск и уничтожение наземных целей условного противника.

Кроме того, экипажи отработали вопросы полетов по заданному маршруту с разведкой различных объектов, действия в составе боевых звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель в соответствии с правилами полетов по приборам и визуального ориентирования в тёмное время суток.

В учебно-тренировочных полетах были задействованы более 10 вертолетов Ми-8АМТШ-В и ударных вертолетов Ми-24, а также около 50 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава.

Авиационный полк в Толмачево входит в состав 14-й армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха. А также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.

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