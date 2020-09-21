21.09.2020 (17:27)

Зенитчики общевойсковой армии ЦВО, дислоцированной в Оренбургской области, освоили ПЗРК «Верба» в учебном центре под Краснодаром

Зенитчики 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа из Оренбургской области провели первые боевые стрельбы из новейших переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба».

Практические действия проходили на базе учебного центра в Краснодарском крае. Они являлись заключительным этапом месячной переподготовки личного состава. Зенитчики выполнили одиночные стрельбы по мишеням, имитирующим самолёты, ракеты и беспилотники противника на высоте от 20 метров до 3 км. Благодаря инфракрасной оптической головке самонаведения, защищенной от перспективных лазерных помеховых комплексов, военнослужащие легко справлялись с поставленными задачами.

Зенитчики ЦВО в учебном центре провели месяц. Они изучили технико-тактические характеристики комплекса, освоили средства распознавания «свой-чужой», модули разведки и управления, которыми оснащены комплексы, а также отработали выполнение нормативов по развертыванию ПЗРК, обнаружению, сопровождению, выполнению электронных пусков по целям действующих на встречных и догонных курсах.

Ранее сообщалось, что на вооружение мотострелкового соединения, дислоцированного в Оренбургской области, поступит бригадный комплект переносных зенитных ракетных комплексов «Верба», использование которых позволит вдвое увеличить зону захвата и поражения целей.

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