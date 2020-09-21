21.09.2020 (17:26)

Спасатели ЦВО начали подготовку к обеспечению запуска и посадки космических кораблей «Союз МС»

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) Центрального военного округа (ЦВО) приступили к выполнению программы учений в Иркутской области перед участием в обеспечении запуска и посадки космических кораблей «Союз МС», намеченных на октябрь.

Личный состав авиационных спасателей более чем из 10 воинских частей ЦВО в ходе учения отработает методику укладки парашютных систем специального назначения и десантирование с парашютом из вертолета Ми-8 с высот от 200 до 3000 метров на площадки ограниченных размеров в лесистой местности.

Десантирование будет выполняться днем и ночью с использованием парашютных систем специального назначения «Арбалет-1» и новейших «Арбалет-2», обладающих улучшенными характеристиками для повышения точности приземления на неподготовленные площадки. Специалисты ПС и ПДС отработают действия по спасению летных экипажей при возникновении внештатных ситуаций при запуске и посадке космических кораблей. Завершающим этапом учений станет проведение комплексной тренировки по выживанию в условиях малонаселенной таежной зоны. В течение нескольких дней космические спасатели организуют проживание, ориентирование, передвижение и оказание условно-пострадавшим первой медицинской помощи с минимальным набором снаряжения.

В учении, которое продлится до середины октября, задействованы спасатели, укладчики парашютов и военные медики ЦВО, в том числе специалисты ПС и ПДС Объединенной российской военной базы Кант в Республике Киргизия. После завершения учения военные специалисты будут перебазированы к местам выполнения задач по обеспечению запуска космического корабля «Союз МС-17» и посадки пилотируемого аппарата космического корабля «Союз МС-16».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице