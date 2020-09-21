21.09.2020 (17:18)

Командование Академии Генштаба отметило роль профсоюза в соблюдении социально-трудовых гарантий гражданскому персоналу

Первичной профсоюзной организации Военной академии Генерального штаба принадлежит важная роль в обеспечении образовательной, методической, научной и повседневной деятельности. Об этом сообщил на встрече с активом по случаю 30-летия создания Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации руководитель военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Лидер профсоюзного движения академии Сергей Корышов в своем выступлении отметил, что организация стоит на страже трудовых и социально-экономических прав своих членов, уделяя особое внимание социальному партнерству, взаимодействию с ветеранскими организациями, проведению патриотических и культурно-массовых мероприятий.

В первичной профсоюзной организации состоят более 65 процентов гражданского персонала академии. Ее деятельность охватывает вопросы продолжительности рабочего времени, оплаты сверхурочных работ, режима труда и отдыха, предоставления основного и дополнительного отпусков, социальных выплат, пособий и многое другое.

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