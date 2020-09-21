21.09.2020 (17:16)

В Ярославском ВВУ ПВО прошел сбор психологов вузов Минобороны РФ

На базе Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны Департаментом психологической работы Министерства обороны Российской Федерации проведен инструкторско-методический сбор специалистов психологической службы военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации по вопросам профессионального психологического отбора кандидатов для обучения в вузах.

В работе сбора приняли участие 69 специалистов психологической службы и профессионального психологического отбора из 36 вузов Минобороны России.

Занятия проводили начальник отдела (организации профессионального психологического отбора и психологического сопровождения в вузах) департамента психологической работы Министерства обороны Российской Федерации Лидия Волошина, старший научный сотрудник научно-практического центра Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Вадим Шаталов, начальник научно-исследовательского отдела (медико-психологического сопровождения) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Владислав Юсупов.

Специалисты-психологи изучили новый методический аппарат по определению профессиональной психологической пригодности в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к кандидатам на обучение по программам высшего образования в военных учебных заведениях Минобороны России. В ходе занятий, представив себя в роли абитуриентов, специалисты психологических служб военных вузов прошли психологическое обследование по новым методикам, на собственном опыте проверили их качество. Представленный методический подход ориентирован, в первую очередь, на оценку профессионально важных качеств и личностных особенностей кандидатов, необходимых для успешного овладения выбранной специальностью офицера, а также наличия или отсутствия признаков склонности к различным формам девиантного (отклоняющегося) поведения.

По итогам работы сбора проведен круглый стол по актуальным вопросам проведения профессионального психологического отбора кандидатов для обучения в вузах.

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