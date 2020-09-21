21.09.2020 (16:45)

Подразделения морской пехоты Черноморского флота совершили марш и погрузку на большие десантные корабли в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Подразделения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), дислоцированные на территории Краснодарского края, были приведены в высшие степени боевой готовности в ходе проведения стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

На начальном этапе учения морские пехотинцы осуществили формирование колонн боевой техники и совершили марш в район погрузки на большие десантные корабли (БДК) «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск».

Следующим этапом учения станет высадка морского десанта из больших десантных кораблей способом на плав, с дальнейшим выходом на побережье полигона боевой подготовки Черноморского флота, расположенного на Таманском полуострове.

СКШУ «Кавказ-2020» пройдет в период с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории Южного военного округа и станет в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» задачи в море выполняют более 20 кораблей и катеров флота, в том числе: флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и Р-60, а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». На различных этапах учения корабельные и береговые соединения, авиация флота выполняют комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

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