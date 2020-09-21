21.09.2020 (16:32)

Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море на начальном этапе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

Корабли в составе однородных и разнородных тактических групп вышли в морские полигоны боевой подготовки для выполнения практических действий.

В ходе первого этапа учения экипажи осуществили постановку и преодоление минных заграждений и выполнили комплекс противолодочных задач.

Корабли противоминной обороны «Владимир Емельянов» и «Иван Антонов» провели разведывательный поиск и уничтожение участка минного заграждения контактными и неконтактными тралами, после чего морские тральщики «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин» осуществили проводку надводных кораблей и подводной лодки за тралами с форсированием условного минного поля.

На выходе из района минной опасности экипажи кораблей тральной группы провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин.

Справочно:

СКШУ «Кавказ-2020» пройдет в период с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории Южного военного округа и станет в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» задачи в море выполняют более 20 кораблей и катеров флота, в том числе: флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и Р-60, а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». На различных этапах учения корабельные и береговые соединения, авиация флота выполняют комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

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