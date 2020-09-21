Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.09.2020 (16:30)

Вьючно-транспортное подразделение ЦВО во время учений доставило мотострелкам в высокогорные районы Тувы более двух тонн груза

Военнослужащие вьючно-транспортного подразделения горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Республике Тыва, в рамках тактического учения доставили более 2 тонн груза мотострелкам в высокогорные районы полигона Кара-Хаак.

По замыслу учения, мотострелковые подразделения выдвинулись в труднодоступный горный район для отработки действий ведения обороны и наступления, захвата и удержания выгодного рубежа, а также выхода из боя с условным противником и отхода в район восстановления боеспособности. Военнослужащие преодолели 20-километровый горный маршрут по узким тропам со сложным рельефом местности, по которому невозможен проезд автомобильной техники. Для подвоза вооружения и боеприпасов в интересах минометных расчетов было задействовано вьючно-транспортное подразделение, которое осуществило транспортировку груза через горный перевал к позициям при помощи 30 вьючных лошадей монгольской породы.

На вооружении вьючно-транспортного подразделения мотострелкового соединения стоит более 80 лошадей монгольской породы. Животное способно поднимать груз на вьюках весом до 100 кг и совершать суточный переход 25-30 км. Кроме занятий по тактической подготовке с лошадьми проходят специальные тренировки на полигоне, во время которых их приучают к резким и громким звукам - выстрелам из стрелкового оружия и разрыву гранат.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Мотострелки ЮВО совместно с вооруженными силами Южной Осетии были подняты по тревоге в рамках СКШУ «Кавказ-2020»
На СКШУ «Кавказ-2020» мотострелковые подразделения при поддержке инженерных подразделений и экипажей армейской авиации преодолели водные преграды
В Таджикистане завершилось учение с артиллеристами российской военной базы
Подразделения военной полиции ЦВО провели плановую тренировку по защите военных объектов Екатеринбургского гарнизона

Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false