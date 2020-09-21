21.09.2020 (16:30)

Вьючно-транспортное подразделение ЦВО во время учений доставило мотострелкам в высокогорные районы Тувы более двух тонн груза

Военнослужащие вьючно-транспортного подразделения горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Республике Тыва, в рамках тактического учения доставили более 2 тонн груза мотострелкам в высокогорные районы полигона Кара-Хаак.

По замыслу учения, мотострелковые подразделения выдвинулись в труднодоступный горный район для отработки действий ведения обороны и наступления, захвата и удержания выгодного рубежа, а также выхода из боя с условным противником и отхода в район восстановления боеспособности. Военнослужащие преодолели 20-километровый горный маршрут по узким тропам со сложным рельефом местности, по которому невозможен проезд автомобильной техники. Для подвоза вооружения и боеприпасов в интересах минометных расчетов было задействовано вьючно-транспортное подразделение, которое осуществило транспортировку груза через горный перевал к позициям при помощи 30 вьючных лошадей монгольской породы.

На вооружении вьючно-транспортного подразделения мотострелкового соединения стоит более 80 лошадей монгольской породы. Животное способно поднимать груз на вьюках весом до 100 кг и совершать суточный переход 25-30 км. Кроме занятий по тактической подготовке с лошадьми проходят специальные тренировки на полигоне, во время которых их приучают к резким и громким звукам - выстрелам из стрелкового оружия и разрыву гранат.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице