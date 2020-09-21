21.09.2020 (16:28)

В Смоленске прошел Чемпионат Вооруженных Сил РФ по футболу

В Смоленске завершился Чемпионат Вооруженных Сил РФ по футболу, в котором приняли участие 85 военнослужащих в составе 5 сборных команд от Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Западного, Южного и Восточного военных округов.

В начале соревнований удачи и честной победы пожелал участникам футбольного турнира главный судья соревнований Анатолий Коробочка, он выразил уверенность в том, что чемпионат пройдет на высоком уровне и позволит в конкурентной борьбе выявить сильнейших. Соревнования проводились в один круг. Команды на протяжении всего турнира показывали атакующий и зрелищный футбол.

В итоге, первое место завоевала команда Воздушно-десантных войск с результатом в 9 очков, второе место – команда ЮВО (7 очков), третье – команда ЗВО, набрав 7 очков, четвертое место – ВВО (4 очка), пятое – ВКС (1 очко). Лучшим игроком турнира признан Сергей Бухаров.

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