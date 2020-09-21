21.09.2020 (16:00)

Мотострелки ЮВО совместно с вооруженными силами Южной Осетии были подняты по тревоге в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

Мотострелки российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совместно с вооруженными силами Южной Осетии были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Дзарцеми в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

В рамках первого этапа учения батальонная тактическая группа отработает поисковые действия в горно-лесистой местности с применением беспилотной авиации, станций ближней разведки СБР-3 и комплекса разведки управления и связи «Стрелец», который обеспечивает решение основных задач боевого управления, связи и передачи информации, выработки данных для применения оружия.

После обнаружения квадрата, в котором находится незаконные вооруженные формирования и диверсионные группы противника, две ротные тактические группы совместно с вооруженными силами Южной Осетии организуют его блокирование. Третья тактическая группа подготовит наступление и выполнит просачивание в лагерь террористов для его уничтожения.

В ходе активной фазы учения батальонная тактическая группа проведет розыгрыш тактического эпизода «Переход в наступление и разгром группировки НВФ» с применением холостых боеприпасов и средств имитации. В роли условного противника выступят подразделения российской военной базы ЮВО.

Особое внимание в ходе учений уделяется отработке вопросов организации подразделений резерва по борьбе с заминированными автомобилями, на которых будут прорываться террористы. Отдельно от подразделений будут действовать снайперские пары, которые оборудуют позиции в разрушенных зданиях, лесных завалах и на деревьях.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Южной Осетии привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной техники, в их числе танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», зенитно-ракетный комплекс «Стрела», самоходные артиллерийские установки «Акация», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7В.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице