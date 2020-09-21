21.09.2020 (15:30)

Корабельная ударная группа Черноморского флота отработала задачи по поиску и уничтожению подводной лодки в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

В рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» корабли Черноморского флота в составе однородных и разнородных тактических групп проводят корабельные боевые учения в морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря.

На очередном этапе СКШУ корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей «Муромец», «Суздалец», «Касимов» и «Ейск» отработала задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника комбинированным способом с постановкой мин и применением противолодочного оружия.

Завершился эпизод двусторонним учением с участием экипажа подводной лодки «Колпино», которая атаковала корабли КПУГ, а экипажи малых противолодочных кораблей, в свою очередь выполнили торпедные стрельбы с целью уничтожения субмарины условного противника. Поиск подводной лодки корабли проводили во взаимодействии с парой самолётов-амфибий Бе-12 и парой противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ из состава морской авиации и ПВО ЧФ.

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» задачи в море выполняют более 20 кораблей и катеров флота, в том числе: флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». На различных этапах учения корабельные и береговые соединения, авиация флота выполняют комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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