21.09.2020 (15:01)

Инженерно-саперный полк ЮВО из Кубани передислоцирован в Астраханскую область для обеспечения СКШУ «Кавказ-2020»

Инженерно-саперный полк Южного военного округа (ЮВО), дислоцированный на Кубани, самолетами военно-транспортной авиации передислоцирован на военные полигоны в Астраханской области для выполнения задач инженерного обеспечения стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

В ходе инженерного оборудования боевых позиций подразделений на полигонах применяются современные образцы средств инженерного вооружения, оснащения и экипировки.

Инженерная разведка и разминирование проводится с применением новейших средств, в частности, переносных искателей неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М «Коршун», искателей проводных линий управления инженерными боеприпасами ПИПЛ, комплектов защиты сапера ОВР-3.

В районах учений оборудованы пункты добычи и очистки воды с использованием станций комплексной очистки СКО-10 и мобильных комплексов доочистки и консервирования воды МККВ-400.

Для устройства электроснабжения полевых подвижных пунктов управления применяются электрогенераторы ЭД-1000 и ЭД-100. Маскировка полевых пунктов управления ведется с применением современных средств маскировки и маскировочных комплектов МКТ4П, МКТ-4Л, МКТ-3ЛР, а также УМВ-1.

В ходе тактических розыгрышей инженерными подразделениями будет отработан вопрос проделывания проходов и расчистки завалов на маршрутах движения колонн военной техники.

Для выполнения поставленных задач задействованы специальная техника, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-3 оборудованные штатной телескопической стрелой с захватом-манипулятором, путепрокладчик БАТ-2.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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